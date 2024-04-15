التصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من أعلى سلم المنزل بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة مصرعها، وذلك على إثر إصابتها بإشتباه نزيف بالمخ عقب سقوطها من أعلى سلم المنزل بعد أن اختل توازنها تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوفاة ربة منزل عقب سقطوها من أعلى السلم وتم نقلها للمستشفى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة ياسمين ف ا م 30 سنة ربة منزل إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة " كدمه وتورم بالجبهة وإشتباه نزيف بالمخ " إدعاء سقوط من علو وتوفـيت عقب وصولها.

وبسؤال والدها المدعو فاروق ا م ع 52 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء صعود نجلته المذكورة سلم المنزل اختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى لإصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ"، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.