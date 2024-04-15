التخطيط: انتهاء المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 2024

كتبت أسماء أمين

تستهدف المرحلة الثانية من المشروع القومى "حياة كريمة" نفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات، وقد خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 13.12 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمُبادرة "حياة كريمة"، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليار جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة".

وعن المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية من مشروع " حياة كريمة" والتي تتضمن:



1- إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه

2- تنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه

3- وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم

4- وتنفيذ 478 مشروعا للصرف الصحى

5- إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى

6- تنفيذ 120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب

7- تنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهريا.



خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 13.12 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمُبادرة "حياة كريمة"، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليار جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة"، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فى مدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.

وأوضح التقرير أنه سيتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه.



وتستهدف المرحلة الثانية 52 مركزا تضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات الأولية المستهدفة 23 مليار جنيه.



وعن أهم مستهدفات المرحلة الثانية، تتضمن إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم، فضلا عن 478 مشروعا للصرف الصحى، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى، و120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهري.