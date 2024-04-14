محافظ الفيوم: تنفيذ 134 مشروعاً لمياه الشرب ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الفيوم - رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن تنفيذ 134 مشروعاً لمياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات مياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بعدد 96 مشروعاً، لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى المبادرة الرئاسية وتوابعها بالمركز، بجانب خزان يادم غالب بقصر الباسل، وشملت القرى قلهانة، وقلمشاه، وقصر الباسل، وأبو جندير، والحجر، وتطون، ومنية الحيط، وجردو، والغرق بحري، ومطول، وأبو صير، وشدموه، وأبو دفية، ومنشأة رمزي، ومنشأة علوي، ومنشأة ربيع، وعزبة قلمشاه، والحامدية، ومنشأة ظافر، وخلف، ومنشأة سيف النصر، والحسينية، ومنشأة فيصل، والعوفي، ومنشأة صبري، والونايسة، والمحمودية، وعنك، ومنشأة الأمير، والقاسمية، ونوارة، والغابة، واهريت الغربية، وعتامنة المزارعة، ومنشأة عبد المجيد، والغرق قبلي، ودانيال، وبحر أبو المير، ومنشأة رحمي، ومنشأة حلفا، ومعصرة عرفة، وكفر الزعفراني، والجعافرة، ومعجون، والسعدة، وكفور حشمت، وقلهانة، وقلمشاه، وقصر الباسل.

وأضاف المحافظ، أن مشروعات مياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصديق، بعدد 38 مشروعاً، لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى المبادرة الرئاسية وتوابعها بالمركز، بجانب خزان كحك، وشملت الأعمال مدو وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة يوسف الصديق، بجانب قرى المركز التى ضمت الشواشنة، والريان، والحامولي، والنزلة، وقصر الجبالي، وكحك، والمشرك، وقارون، وبطن اهريت، وأبو لطيعة، وشعلان، ورواق، والمقراني، وغيضان، والصعايدة، وعلى باشا الروبي، وموسى ميزار.

وكشف محافظ الفيوم، أنه يجرى العمل على قدم وساق، للانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، وكذا أعمال توسعات تطوير ورفع كفاءة محطة العزب القديمة، بما يسهم في توفير مياه الشرب النقية لمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.



جانب من تنفيذ المشروعات (1)