"البترول البحرية" تنتهى من إنزال الخط البحري الأول بمشروع تنمية حقول أكتوبر

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول عن انتهاء أعمال إنزال الخط البحري قطر 18 بوصة الجديد بمشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية التابعة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 12، وذلك في وقت قياسي وبأعلى درجات الجودة.

ويستهدف مشروع تنمية حقول أكتوبر الاستراتيجي تعظيم إنتاج شركة جابكو من الزيت الخام في تلك الحقول.

وبدأت PMS تنفيذ اعمال إنزال الخط البحري الثاني الجديد قطر 18 بوصة أيضاً، والذي يقترب من المراحل النهائية وكانت شركة خدمات البترول البحرية PMS قد حصلت على أمر إسناد لتنفيذ مشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية التابعة لشركة بترول خليج السويس جابكو لتعظيم انتاج الزيت الخام في حقول أكتوبر البحرية.

وستقوم خدمات البترول البحرية من خلال أمر الإسناد بتنفيذ أعمال إنزال عدد ٢ خط بحري بأقطار ١٨ بوصة.