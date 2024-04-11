شاهد أسر وعائلات الأقصر يستمتعون بالعيد في الكافيهات والملاهى على كورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء البهجة والفرحة بين الأطفال والعائلات في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعيش الأسر والعائلات والأطفال في محافظة الأقصر، حالة من البهجة والفرحة في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوافد الجميع على الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل للإستمتاع بالعيد على طريقتهم الخاصة.

وتوافدت الأسر والعائلات في نهار ثانى أيام العيد على أماكن الملاهى في الكافيهات المنتشرة حول المحافظة، للإستمتاع بالعيد مع أطفالهم وسط أجواء مبهجة وسعيدة، حيث شارك الأطفال في الملاهى الصغيرة والعربات وركوب المراجيح والسباحة في حمامات السباحة المخصصة داخل مراكز الشباب وسط أجواء سعيدة بالعيد.

وما أن تدخل أيام الأعياد والمناسبات على أهالى الأقصر ، تصبح جولات وزيارات كورنيش النيل هى المقصد الأول والأهم للأسر والعائلات فى نهار وليالى العيد، فيستمتعون مع أطفالهم وزوجاتهم وأقاربهم على الكورنيش بعد تطويره الشامل مؤخرًا، فيوجد على الكورنيش العلوى أماكن للتجمع والجلوس والاسترخاء فى مواجهة نهر النيل، كما توجد على الكورنيش السفلى سلسلة من الكافيهات والمطاعم والمحلات التى توفر كل متطلبات تلك الأسر والعائلات.

وفى هذا الصدد قال محمود إدريس الخبير السياحى بالأقصر، إن كورنيش النيل هو كلمة السر للأهالى فى الأقصر بالمناسبات والأعياد، حيث يتوافد الجميع من الأسر والعائلات بأطفالهم على كورنيش النيل بصورة يومية للاستمتاع بالمشاهد المبهجة على الكورنيش عقب خطط التطوير الشاملة التى تمت داخله مؤخرًا، بجانب إضافة اللمسات المختلفة من رجال السياحة بجذب البراندات من الكافيهات والمطاعم للوجبات السريعة على الكورنيش لتوفير خدمة لأول مرة تقدم لأهل الأقصر والضيوف من حول العالم على الكورنيش.



صور-تذكارية-لأطفال-وشباب-الأقصر-بالعيد



فرحة-الأسر-والعائلات-بالعيد-فى-الأقصر



فرحة-طفل-باللعب-فى-الملاهى



لعب-الأطفال-فى-الملاهى-حول-الأقصر



ملاهى-الأطفال-فى-العيد-بالأقصر



استمتاع-أطفال-الأقصر-فى-الملاهى-بالعيد



أسر-وعائلات-الأقصر-يستمتعون-بنهار-ثانى-أيام-العيد



الأطفال-خلال-اللهو-فى-العيد-بالأقصر



الأطفال-فى-الكافيهات-خلال-العيد-بالأقصر



الشباب-والعائلات-على-كورنيش-النيل-بالأقصر



اللعب-فى-الملاهى-فى-نهار-ثانى-أيام-العيد



بهجة-الأطفال-فى-شوارع-الأقصر-خلال-العيد



تجمعات-الأهالى-فى-الكافيهات-بالأقصر



جانب-من-تجمعات-الأسر-على-الكورنيش