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إمارة دبي توجه بالعمل عن بُعد يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية

الإثنين، 15 أبريل 2024 04:45 م
إمارة دبي توجه بالعمل عن بُعد يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية دبي
كتب عبد الوهاب الجندى

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وجه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يكون العمل عن بُعد غدا الثلاثاء، لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة.

وكتب الشيخ حمدان على موقع "إكس" :"نظراً للظروف الجوية المتوقعة في الدولة، وجّهنا بأن يكون العمل عن بُعد يوم الثلاثاء، لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة".

من ناحية أخرى، كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن حالة الطقس المتوقعة، حيث أشار إلى أن الطقس غير مستقر تتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة".


وأوضح بيان للمركز، أن الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.







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