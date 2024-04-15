إصابة 11 شخصا بإصابات طفيفة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق بطهطا سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب على طريق بنهو وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 11 من مستتقلى السيارة بينهم السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة على الطريق بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج ووجود مصابين، تم الدفع بالمعدات ورفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة أنه أثناء قيام المدعو أحمد . ع . 40 سنة ويقيم بدائرة مركز طما بقيادة سيارة أجرة على طريق بنهو في طريقه لسوهاج أختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى أنقلاب السيارة على جانب الطريق وإصابته بسحجات متفرقة بالوجه.

كما نتج عن الحادث أيضا إصابة مريم . إ . س 20 سنة بجرح قطعى بالذقن، وإصابة أحمد . س . ا 48 سنة ومقيم الجيزة بكدمة شديدة بالقدم اليمنى، وإصابة إسلام . ص . س 24 سنة ويقيم الجيزة بسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة لميعه . ج . ب 44 سنة يقيم طمت بإشتباه كسر بالساعد واليد اليسرى، وإصابة ياسر . ص . ز 15 سنة، وإصابة يامنه . ع . ي 55 سنة تقيم طما بسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة أمينه . ص . أ 22 سنة تقيم طما بكدمه بالظهر، وإصابة ندا . م . ع 25 سنة تقيم طما بجرح قطعى في الخد من الجهة اليسرى، وإصابة هناء . أ . م 30 سنة تقيم طما بسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة فاطمه . أ . ع 59 سنة وتقيم طما وإصابة محمد . ث . م . 33 سنة ويقيم طما بسحجات متفرقة بالوجه.

تم حجز المصابين الــ 11 بقسم إستقبال الطوارئ وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والحالة العامة مستقرة وجارى التصريح بالخروج بعض الحالات للتحسن وجارى غتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.