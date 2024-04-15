اليوم السابع
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إصابة سيدة وطفليها فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:21 م
إصابة سيدة وطفليها فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف حادث تصادم - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت سيدة وطفليها بينهم رضيع اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب دراجة بخارية أثناء سيرها  بمدينة بني سويف الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب دراجة بخارية بمدينة بنى سويف الجديدة بالقرب من المنطقة الصناعية أمام بوابة مرور النقل الثقيل شرق النيل، ووقوع مصابين بينهم طفلين.

ونقلت سيارات الإسعاف، التابعة لمرفق بنى سويف كلا من ب ا 31 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونجليها انس عامين، وحور 4 شهور، وجميعهم يقيمون في مدينة بني سويف الجديدة، تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.







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