إزاي تسيطر على الغضب بنصائح بسيطة وفعالة؟

كتب حسام الشقويرى

قد تعتقد أن التنفيس عن غضبك أمر صحي، أو أن الأشخاص من حولك حساسون للغاية، أو أن غضبك له ما يبرره، أو أنك بحاجة إلى إظهار غضبك للحصول على الاحترام. لكن الحقيقة هي أن الغضب من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطريقة التي يراك بها الناس، ويضعف حكمك، ويعوق طريق النجاح، وفقا لما نشره موقع helpguide

آثار الغضب

يمكن أن يكون للغضب المزمن الذي يشتعل طوال الوقت أو يخرج عن نطاق السيطرة عواقب سيئة على:

الصحة الجسدية إن العمل المستمر عند مستويات عالية من التوتر والغضب يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وضعف الجهاز المناعي والأرق وارتفاع ضغط الدم.

الصحة النفسية. يستهلك الغضب المزمن كميات هائلة من الطاقة العقلية، ويؤثر على تفكيرك، مما يجعل التركيز أو الاستمتاع بالحياة أكثر صعوبة. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التوتر والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

نصائح للسيطرة على الغضب

1: اكتشف السبب الحقيقي وراء غضبك

غالبًا ما تحدث المعارك الكبيرة بسبب شيء صغير، و تحديد المصدر الحقيقي للإحباط سيساعدك على التعبير عن غضبك بشكل أفضل، واتخاذ إجراءات بناءة، والعمل على التوصل إلى حل.

2: كن على دراية بعلامات التحذير من الغضب لديك

على الرغم من أنك قد تشعر بأنك تنفجر في الغضب دون سابق إنذار، إلا أن هناك في الواقع علامات تحذيرية جسدية في جسمك. إن إدراكك للعلامات الشخصية التي تشير إلى أن أعصابك بدأت في الغليان يسمح لك باتخاذ خطوات لإدارة غضبك قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

3: تحديد مثيرات الغضب

الأحداث الضاغطة لا تبرر الغضب، لكن فهم كيفية تأثير هذه الأحداث عليك يمكن أن يساعدك في السيطرة على بيئتك وتجنب التفاقم غير الضروري. انظر إلى روتينك المعتاد وحاول تحديد الأنشطة أو الأوقات من اليوم أو الأشخاص أو الأماكن أو المواقف التي تثير مشاعر الغضب

4: تعلم طرق التهدئة بسرعة

بمجرد أن تعرف كيفية التعرف على العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع أعصابك وتوقع محفزاتك، يمكنك التصرف بسرعة للتعامل مع غضبك قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة. هناك العديد من الأساليب التي يمكن أن تساعدك على تهدئة غضبك والسيطرة عليه.

التركيز على الأحاسيس الجسدية للغضب

خذ بعض الأنفاس العميقة

المشى السريع

استخدم حواسك . يمكنك استخدام البصر والشم والسمع واللمس والذوق لتخفيف التوتر بسرعة وتهدئة الأعصاب. يمكنك تجربة الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مفضلة، أو النظر إلى صورة عزيزة، أو الاستمتاع بكوب من الشاي، أو مداعبة حيوان أليف.

5: ابحث عن طرق صحية للتعبير عن غضبك

إذا قررت أن الموقف يستحق الغضب وأن هناك شيئًا يمكنك فعله لتحسينه، فالمفتاح هو التعبير عن مشاعرك بطريقة صحية. إن تعلم كيفية حل النزاع بطريقة إيجابية سيساعدك على تقوية علاقاتك بدلاً من الإضرار بها.

6: استخدم الفكاهة لتخفيف التوتر

عندما تتوتر الأمور، يمكن أن تساعدك الفكاهة والمرح على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الخلافات وإعادة صياغة المشكلات وإبقاء الأمور في نصابها الصحيح.

7: تعرف على ما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من طبيب نفسى

على الرغم من تطبيق تقنيات إدارة الغضب السابقة هذه، إذا كان غضبك لا يزال يخرج عن نطاق السيطرة، أو تؤذي الآخرين، فأنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة من طبيب نفسي.