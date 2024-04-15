إزالة 590 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال شهر مارس

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع قسم الإعلانات التابع للمركز النموذجي للخدمات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 590 إعلان مخالف خلال شهر مارس مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.