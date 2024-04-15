اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 590 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال شهر مارس

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:08 م
إزالة 590 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال شهر مارس جانب من إزالة الإعلانات
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع قسم الإعلانات التابع للمركز النموذجي للخدمات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 590 إعلان مخالف خلال شهر مارس مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.







الاسكندرية

الاعلانات المخالفة

حملات الاسكندرية

محافظ الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة