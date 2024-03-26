محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية من الاستيلاء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن خلف محطة الصرف الصحي منطقة طوسون فضلاً عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على خلاطة بأحد العقارات بعزبة حوض 10 بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين بالدور الثالث عشر والتحفظ على ونش وكمية من الأخشاب بمنطقة اسكوت.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات لتشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 م٢ فضلاً عن إزالة حوائط بأحد العقارات بشارع 41 أبو عجيلة بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن 6 شارع محمد عوض جبريل والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 300م بالطريق الصحراوي بجوار البنك الأهلي فضلاً عن إزالة أسوار من الطوب بمنطقة السلام الكينج قبلي السكة الحديد على مساحة 400م.

وواصل حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبيه بالدور الأرضي وأعمدة بالدور الأول علوي على مساحة 150م بمنطقة أبيس العاشره جزء 6 حوش 3 والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

بينما قام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن إزالة أعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 14 متفرع من البر القبلي نزله أبو سعدة والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلاً عن إزالة شدة خشبية بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن 14 شارع عزبة سكينة القديمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.