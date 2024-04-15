إجراء تقييم تشخيصى لتلاميذ الصفوف الأولى لقياس مهارات القراءة والكتابة

كتب ـ محمود طه

أعلنت المديريات التعليمية عن إجراء التقييم التشخيصى للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمرحلة الابتدائية، خلال الأيام المقبلة، حيث يتم إجراء التقييم التشخيصى لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى الثانى، كما يتم إجراء التقييم بمعرفة موجهى الصفوف الأولى بكل إدارة تعليمية، وأثناء اليوم الدراسى ولا يتم عقد التقييم التشخيصى في الحصة الأولى والأخيرة من اليوم الدراسى وحسب ظروف كل مدرسة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن التقييمات التشخيصية قصيرة للتلاميذ هدفها قياس مستوي كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسى، ومعرفة مدي تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ لتعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلي وتحفيزهم علي تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديد والتقييم من خلال الأنشطة، التقييم من خلال الملاحظة.

وطالبت المديريات التعليمية، إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصاً علي تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه مع التأكيد علي استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات، وعدم ربط التقييمات بالنجاح والرسوب وكذا عدم تأثيرها علي الانتقال من صف إلي صف أعلى.