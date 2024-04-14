3 أرقام تواصل لو هتقدم شكوى لمحافظة الغربية لسرعة حلها

الغربية محمد طارق

طور ديوان عام محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من وسائل التواصل الخاصة بتقديم الشكاوي لكافة المواطنين، وذلك عن طريق تخصيص جروب وأرقام واتس آب للتواصل السريع وسرعة حل المشكلات.

وأنشأت المحافظة غرفة لتلقى الشكاوى من المواطنين على خط الواتس آب، وتحويلها إلى جهة الاختصاص لسرعة حلها خلال 48 ساعة، وإبلاغ الشاكى بالرد عليها من خلال أرقام التليفونات التالية: الواتس آب 01550502834 - 01550502836 - خدمة شكاوى المواطنين01277073412 مقر المحافظة العنوان شارع الجيش، طنطا، الغربية.



