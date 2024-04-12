محافظ الغربية يقود حملة مكبرة للإشغالات بطنطا ويشكر عمال النظافة لجهودهم

الغربية مصطفى عادل

استكمل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولاته الصباحية المفاجئة فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع العاصمة طنطا.

وتفقد المحافظ عددا من الشوارع بحى أول وثان ومركز ومدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حى اول طنطا، وعبد العظيم الحمراوى رئيس حى ثان طنطا حيث تم إزالة كافة الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

كما وجه رحمى بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهى والاسواق والملاهى التى تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

يذكر أن جولة المحافظ تأتى كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.