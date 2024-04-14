25 موقعا لاستلام القمح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، بأنه فى إطار استعداد محافظة كفر الشيخ لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024، فقد تم معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها للاستلام ؛ وتم اختيار 25 موقعا للاستلام بها تابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وأضاف الهابط، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024م بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه ؛ وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنية لدرجة نظافة 23.5 قيراط ؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كلا من ( مديرية التموين – الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة – الجهة المسوقة – جمعية القبانية – البورصة السلعية ).

ومن جانبه أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة .

وكلف المحافظ المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين بالمتابعة والعرض بما يستجد.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسويق خلال أيام قليلة بعد بداية عملية الحصاد نظرا لتأخر سقوط أمطار حتى وقت قريب.