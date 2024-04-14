ضبط 500 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 لتر سولار بمركز كوم حمادة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .



