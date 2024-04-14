2310 مرضى تستقبلهم طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية خلال إجازة عيد الفطر

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعة المنوفية، أنه بناءً على توجيهات الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية على أهمية الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية واستقبال الحالات الطارئة، استقبلت العديد من الحالات المرضية بالعديد من أقسامها.

وأضاف الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بأنه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، استقبلت طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية إجمالي 2310 مرضى، بالإضافة إلي إجراء 136 عملية جراحية طارئة فى تخصصات الجراحات المختلفه وحوالى 430 حالة تحاليل طبية وفحوصات و450 حالة أشعة طوارئ، 43 حالة فحص رنين مغناطيسى، 488 حالة أشعة مقطعية ،71 حالة بالعنايات المركزة التى لا يتوقف العمل بها على مدار الساعة، كما تقوم مستشفيات جامعة المنوفية بعملها اليومي المعتاد بالمستشفيات الجامعية ومستشفى منشأة سلطان الجامعى، جلسات الغسيل الكلوي (كبار - أطفال).

ووجه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعة المنوفية، تحية شكر وتقدير واعتزاز وفخر للأطقم الطبية والعاملين النوبتجيين بالمستشفيات الجامعية، على مدار أيام عيد الفطر المبارك أثبتت مستشفيات جامعة المنوفية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وجهاز إداري وأفراد الأمن والعمال قدراتهم وما لديهم من إمكانيات تم ترجمته إلى عمل فعلي وواقعى في استقبال مرضى طوارئ محافظة المنوفية خلال أيام عيد الفطر المبارك على مدار الـ 24 ساعة.