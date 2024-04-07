رئيس جامعة المنوفية يناقش استعدادات إجازة عيد الفطر المبارك

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا طارئا بعمداء الكليات "أون لاين" بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات لدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة آليات سير العمل بالكليات والمستشفيات الجامعية، والجامعة الأهلية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

استهل رئيس الجامعة الإجتماع بتوجيه التهنئة لعمداء الكليات وجميع منسوبى الجامعة والطلاب بقرب حلول عيد الفطر المبارك ، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما أكد الدكتور أحمد القاصد أثناء الإجتماع علي رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية واستقبال الحالات الطارئة.

وأشار القاصد إلي أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها أثناء الاجازة مع تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة كماتم تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، مؤكدا على استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفت رئيس جامعة المنوفية، إلى تكليف إدارة المستشفيات الجامعية، ومعهد الكبد القومي بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة العيد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.