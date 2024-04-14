وزارة العدل: 25 قانونا صدرت خلال عام 2023 أبرزها التصالح فى مخالفات البناء

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة، من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة والرد على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضى.



قوانين 2023

يساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها وتلقي كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها على اللجان ذات الصلة.

وخلال عام 2023 انتهت وزارة العدل من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم ارسالها الى مجلس الوزراء والجهات المعنية و36 قانون مقدم من البرلمان و171 مذكرة وتقرير بالرأى على المشروعات الواردة من الجهات المعنية و16 مذكرة بالرد على اقترحات وشكاوى المواطنين و8 مذكرات بالرأي بشأن مذكرات واتفاقيات جامعة الدول العربية و25 مشروع قانون صدرت بها قانون رسمى.



مشروعات قوانين وزارة العدل

والجدير بالذكر أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين، أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: 73:https://moj.gov.eg الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والملغاة، والمعدلة منها ، وقد جرى حصرها، وتصنيفها ، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.



ابرز القوانين الصادرة



ابرز القوانين الصادرة