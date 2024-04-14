هيئة البريد تعلن عن حساب جديد بفائدة تراكمية 16%

كتبت هبة السيد

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن حساب جديد باسم "يوم على يوم"، بفائدة تراكمية بعائد سنوي 16% وهو حساب جار جديد للشخصيات الطبيعية؛ يتم احتساب وإضافة العائد يومياً، ويمكن للعميل سحب العائد يوميا أو الاحتفاظ به كرصيد بالحساب بمعدل عائد سنوي.

يمكن للراغبين في فتح حساب "يوم على يوم" التوجه لأقرب فرع لفتح الحساب بحد أدني 50 ألف جنيه، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالحساب، حصلت عليها اليوم السابع.

وتصل غرامة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى 250 جنيهًا يوميا، كما لا يوجد عائد حال انخفاض الرصيد، ويحصل صاحب هذا الحساب على بطاقة خصم مباشر من النوع "جولد"، كما يتاح له استخراج دفتر شيكات.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الحساب تحويل الراتب الشهري أو المعاش، كما تصل قيمة المصروفات الإدارية لحساب 'يوم على يوم"، 25 جنيه كل ثلاثة أشهر.