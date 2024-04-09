فتح عدد من مكاتب البريد بالدقهلية خلال إجازة عيد الفطر يومى السبت والأحد

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر فتح عدد من مكاتب البريد خلال إجازة عيد الفطر المبارك يومي السبت والأحد الموافقين 13،14 أبريل الجاري بنطاق المحافظة.

ويستهدف فتح المكاتب قضاء احتياجات العملاء والجمهور ومتطلباتهم من الخدمات المالية والبريدية واستقبال توريدات الشركات ومحطات البنزين وصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الهمم لمن لم يتمكنوا من الصرف قبل عيد الفطر المبارك، وذلك تخفيفا للعبء عن المواطنين، مؤكدا عمل الجميع في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.

وفي ذات السياق، أوضح المحاسب أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية، أن مواعيد العمل بالمكاتب المقرر فتحها خلال يومي السبت والأحد من إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 4 مساء وسيتم الاستمرار فتح المكتب لآخر عميل في صاله الجمهور.



وفي هذا الصدد، وجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات له في جميع القطاعات الخدمية وتلبية احتياجاته، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



فتح عدد من مكاتب البريد بالدقهلية



فتح عدد من مكاتب البريد بالدقهلية



فتح عدد من مكاتب البريد بالدقهلية