مندوب الصين في مجلس الأمن: طول أمد النزاع في غزة سيزيد التوتر بالمنطقة

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب الصين في مجلس الأمنإن طول أمد النزاع في قطاع غزة سيزيد التوتر في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق كان خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".