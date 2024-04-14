ممثلو فرنسا وبريطانيا واليابان بمجلس الأمن ينددون بهجمات إيران على إسرائيل

أحمد علوى

أدان مندوبى عدد من الدول خلال جلسة مجلس الأمن التى عقدت من أجل بحث الهجوم الإيرانى على إسرائيل، تلك الهجمات وطالب البعض بخفض التصعيد، وقالت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة، باريس تدين الهجوم، ندعو إلى خفض التصعيد وضمان أمن إسرائيل وشركائنا في المنطقة.



وأشارت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة، إلى إدانة بلادها لتلك الهجمات ووصفته بالمتهور، قائلة "ندين الهجوم المتهور الذي شنته إيران على إسرائيل وهدد حياة الآلاف"، "وإيران تلعب دورا غير مقبول في زعزعة استقرار المنطقة"

اما عن ممثل اليابان في الأمم المتحدة، فدعا "جميع الأطراف إدانة التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال منذ قليل لقد حان وقت التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف جوتيريش، الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية وقد حان الوقت لنزع فتيل التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس