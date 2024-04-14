ممثلة فرنسا فى الأمم المتحدة: ندين الهجوم الذى شنته إيران على إسرائيل

كتب محمد شرقاوى

قالت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة، إننا ندين الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأضافت خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا ندعو إلى خفض التصعيد وضمان أمن إسرائيل وشركائنا في المنطقة.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له



وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

