ملك الأردن يحذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي على الشرق الأوسط

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وحذر العاهل الأردني وفق بيان للديوان الملكي اليوم الأحد، من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشددا على ضرورة وقف التصعيد فورا في الشرق الأوسط.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

بدوره قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل عاشت "واحدة من أكثر الليالي دراماتيكية"، ولكنه "وبفضل الاستعدادات المستمرة حققنا نتائج رائعة".