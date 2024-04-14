اليوم السابع
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مقتل مواطن في تبادل إطلاق رصاص بطما بسبب أولوية المرور

الأحد، 14 أبريل 2024 11:49 ص
مقتل مواطن في تبادل إطلاق رصاص بطما بسبب أولوية المرور سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز طما بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم متوفى بطلق نارى ومصابان بجروح بالرأس") طرف ثان (شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالرأس") جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. لخلاف على أولوية المرور، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته تجاه المتوفى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، كما أمكن ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

 

 







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