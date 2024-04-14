محافظ كفر الشيخ: تحرير 40 محضرا لأصحاب التوك توك وتطبيق تعريفة الركوب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن هناك حملات مستمرة بمراكز ومدن المحافظة، لتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب التكاتك، المخالفين لتعريفة الركوب التي جرى تحديدها ب 5 جنيهات، فتم تحرير 40 محضراً لأصحاب التوك توك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم ضبط التكاتك المخالفة بمراكز فوه وقلين والرياض والحامول وبيلا، موجها بمتابعة تطبيق التعريفة المقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، وترقيمها، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.