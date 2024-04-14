محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في إقامة المجمع الصناعي الثالث

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى فى عدد من المشروعات الجارى تطويرها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، الدكتور منصور بكرى السكرتير العام، المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان، المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات والمقاولون المنفذون لأعمال التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد، مستجدات العمل فى خطة التطوير الشاملة التى تشهدها منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، بما يساهم فى الارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها ويتوازى مع أعمال التنمية التى تشهدها أنحاء المحافظة.

واستمع المحافظ لمعدلات ونسب سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطبقة الأخيرة من شارع الأمين، وسرعة الانتهاء من تطوير شارع ستالينجراد وشارع طرح البحر 2.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير بالطرق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات، لرفع كفاءة منظومة الطرق، وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لكافة أحياء المحافظة.

وشدد المحافظ، على تكثيف العمل والالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشوارع، نظرا لأهمية الطرق الحيوية.

كما استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات العمل فى عدد من المصانع الجديدة، وعلى رأسها موقف العمل بالمجمع الصناعى الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخراً.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع فى معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعى فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة فى إنشاء المجمع، مع قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريباً.