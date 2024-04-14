كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2024، نرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل وكل ما يحتاجه الطالب للتعرف على نظام الامتحانات والأسئلة.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بداية من 10 يونيو المقبل وتستمر حتى 20 يوليو.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة حسب ترتيب المواد بجدول الامتحانات.
- امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة أسئلة امتحانات العام الماضى.
- تأتى الأسئلة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و70% للمتوسطة والعليا.
- الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس نواتج التعلم والفهم والتحليل.
- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح.
- يجيب الطالب عن الأسئلة المقالية التى تمثل 15% فى ورقة بها بيانات الطالب .
- تكون إجابات الأسئلة المقالية قصيرة وبسيطة.
- يجيب الطالب عن الأسئلة الاختيارية أو mcQ فى كراسة البابل شيت.
- لكل سؤال 4 بدائل اختيارية أحدهم فقط هى الإجابة الصحيحة.
- لا يعتد بالإجابة التى بدونها الطالب فى كراسة الأسئلة بل يجب أن تكون فى البابل شيت.
- تم انتهاء من مرحلة تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات.
- انتهت المدارس الثانوية من تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى لجان النظام والمراقبة.
- تعمل الكنترولات حاليا على تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.
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