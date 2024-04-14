قرحة المعدة إهمال علاجها يعرضك للألم المتكرر.. اعرف أكتر عن المرض

كتبت فاطمة ياسر

قرحة المعدة هي حدوث قرح في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، ويتسبب هذا في شعور المصاب بآلام حارقة في المعدة يصعب تحملها، ووفقًا لموقع healthshots سنتعرف أكثر عن طبيعية هذا المرض.

وتحدث قرحة المعدة بسبب زيادة حمض المعدة، ما يسبب تلف بطانة الجهاز الهضمي، وهذه القرحات هي قروح مفتوحة يمكن رؤيتها على بطانة المعدة وكذلك الأمعاء الدقيقة.

و هناك نوعان من قرحة المعدة، وهما:

- قرحة المعدة التي تقع داخل المعدة

- قرحة الاثني عشر التي تقع في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

ويذكر المعهد الوطني للصحة أن قرحة الاثني عشر أكثر شيوعًا بأربع مرات من قرحة المعدة.

أعراض قرحة المعدة

- الانتفاخ والتجشؤ

- حرقة في المعدة

- غثيان

- فقدان الشهية

- براز دموي

- ألم صدر

أسباب قرحة المعدة

-عدوى هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)

هذه عدوى بكتيرية في المعدة، وتؤدي إلى التهاب في المعدة، وتسبب في بكتيريا تضعف الطبقة الواقية الموجودة على المعدة، وهذا يسمح للحمض بالمرور عبر البطانة، وهي منطقة حساسة للغاية، يمكن أن يهيج ويسبب قرحة على البطانة.

- الإجهاد

أحد أسباب قرحة المعدة الأكثر إثارة للدهشة هو التوتر والإجهاد، وكشفت دراسة نشرت في مجلة الطب العلاقة بين الضغوط النفسية مثل الاكتئاب والأفكار الانتحارية وكذلك الإصابة بقرحة المعدة، وخلصت الدراسة إلى أن الاكتئاب والتوتر الشديد يرتبطان بحدوث القرحة الهضمية.

-التدخين

يمكن أن تحدث قرحة المعدة للأشخاص الذين يدخنون بشكل مفرط، و نشرت دراسة في JAMA Internal Medicine بتقييم العلاقة بين مخاطر القرحة الهضمية والتدخين بين النساء في الولايات المتحدة، وقد لوحظ أن المدخنين كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.8 مرة للإصابة بالقرحة الهضمية مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.

- علاجات معينة للسرطان

علاجات السرطان مثل العلاج الإشعاعي أو الإشعاعي هي أيضًا سبب للقرحة الهضمية. وهذا أحد مضاعفات العلاج الذي يحدث عادةً خلال الشهرين الأولين بعد الانتهاء.

