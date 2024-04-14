فيديو يوضح تصدى البحرية الإسرائيلية لهدف قادم من البحر الأحمر فى سماء إيلات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البحرية والجوية، حددت قبل قليل هدفاً جوياً مشبوهاً وصل إلى المجال الجوي لدولة إسرائيل قادماً من منطقة البحر الأحمر، على منطقة إيلات المحتلة.
وأكد الاحتلال في بيان اليوم الأحد، أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية نجحت في اعتراض الهدف باستخدام نظام "القبة البحرية".
ودائما ما تستهدف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة إيلات المحتلة، بطائرات مسيرة قادمة عن طريق البحر الأحمر.
באילת מדווחים: בוצע יירוט של כיפה ימית בעומק המפרץ. לא הופעלה התרעה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/pup1c9FTL2— כאן חדשות (@kann_news) April 14, 2024
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