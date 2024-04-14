فيديو يوضح تصدى البحرية الإسرائيلية لهدف قادم من البحر الأحمر فى سماء إيلات

كتب عبد الوهاب الجندى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البحرية والجوية، حددت قبل قليل هدفاً جوياً مشبوهاً وصل إلى المجال الجوي لدولة إسرائيل قادماً من منطقة البحر الأحمر، على منطقة إيلات المحتلة.



وأكد الاحتلال في بيان اليوم الأحد، أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية نجحت في اعتراض الهدف باستخدام نظام "القبة البحرية".



ودائما ما تستهدف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة إيلات المحتلة، بطائرات مسيرة قادمة عن طريق البحر الأحمر.