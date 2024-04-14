فصائل فلسطينية: العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل رد مستحق

وكالات

وصفت حركة حماس العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل بأنها حق طبيعي مستحق يندرج ضمن حق دول وشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها.

وأوضحت حماس في بيانها أن العملية الإيرانية تمثل ردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري فيها.

وشددت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامته دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفجر اليوم الأحد شنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.