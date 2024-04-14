فريق جراحى بمستشفى كفر شكر ينقذ حياة طفل اصطدمت به سيارة وتسببت بكسر بالجمجمة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 عاما، أصيب بكسر منخسف بعظام الجمجمة، أثناء ركوبه دراجة هوائية هلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك واصطدمت به سيارة مسرعة.

وكشفت مستشفي كفر شكر التخصصي، في بيان لها، أنه جرى استقبال طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، جاء إلي الاستقبال بمستشفي كفر شكر التخصصي، وكشفت أسرته أنه كان يركب دراجة هوائية واصطدمت به سيارة مسرعة، فارتطم رأسه بها، وأدي ذلك إلي جرح بالرأس، وانطلق الأهل به إلي مستوصف طبي خيط الجرح وأوصي بالذهاب إلى مستشفى للعرض على مخ و اعصاب.

وتابع الدكتور محمد ناجي مدير مستشفي كفر شكر التخصصي، أنه تم فحص المريض عن طريق طبيب المخ والأعصاب بالمستشفى، وعمل أشعة مقطعية على المخ وعلي عظام الجمجمة، والتي بدورها أظهرت وجود كسر منخسف مضاعف بعظام الجمجمة.

وأوضح الدكتور إبراهيم الغريب، أنه تم حجز المريض بقسم جراحة المخ والأعصاب، وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة، وحجز دم وتجهيز المريض لإجراء جراحة لرفع الكسر، وبالفعل تم دخول المريض العمليات لرفع الكسر وإيقاف أي نزيف بالمخ، وتم عمل أشعة بعد الجراحة للتأكد من نجاح العملية، وبالفعل كشفت أنه تم رفع العظمة المكسورة بشكل مثالي والمريض في أتم صحة وجاري متابعة المريض بشكل منتظم.

وتمت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، والدكتور حسن أبو السعود نائب مدير المستشفي، والدكتور إسلام عبد الحميد رئيس قسم التخدير، والدكتور شوقي المليجي استشاري المخ والأعصاب، والدكتور مصطفي نوار استشاري التخدير، والدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم المخ والأعصاب، كما تقدمت إدارة المستشفي بالشكر لتمريض العمليات والجراحة، ومشرفي النظافة.