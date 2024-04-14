طرق سهلة لمعرفة الذهب المغشوش فى الصاغة

كتب إسلام سعيد

رصدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة ( سبيكة بلدي ) على صفحات التواصل الاجتماعى بما يخالف القانون، ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين، وبعد انتشار هذه المعلومات نقدم أسهل طرق معرفة الذهب المغشوش والتأكد من سلامة الذهب.

يمكن أن نستخدم المغناطيس من خلال تقريبه من قطعة الذهب المراد شرائها، إذا اجتذبت له نتأكد حينها أنه مزيف، وإذا لم تجتذب له فهو بذلك أصلى 100%، لأن الذهب يتسم بكثافته ولا يمكن أن يؤثر فيه المغناطيس.



يمكن أن نقوم بخدش قطعة الذهب بواسطة طرف معدني مدبب، وإذا كشف الطبقة أسفل الطبقة باللون الأصفر الذهبى هنا الذهب أصلى، أما إذا ظهر لون آخر مثل الفضى أو الأسود والبنى فهو معدن مزيف.



هناك طرق أخرى مثل استخدام مياه النار، لكن هذه الطريقة قد تنطوى على بعض المخاطر، ويمكن للتجار فقط القيام بذلك، وهناك جهاز لدى تجار المعادن الثمينة يكشف الذهب الحقيقي من المزيف، ويمكن اللجوء إلى تاجر لمعرفة حقيقة الذهب.