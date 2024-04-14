سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3300 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد ارتفاع جديد بحوالي 20 جنيها، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3280 مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

الذهب يتأثر بتوترات الشرق الأوسط

قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن احتمال نشوب حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط أصبح على المحك صباح الأحد، حيث من المقرر أن تجتمع حكومة بنيامين نتنياهو الحربية لتقرر رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

حتى وقت مبكر من صباح الأحد، كان الضحية الوحيد المبلغ عنه من الهجوم الجوي هو صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في صحراء جنوب إسرائيل، من المجتمع البدو الأكثر تهميشًا في البلاد، ولحقت أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية جنوبية، وفقا للجانب الإسرائيلي.

وفي الفترة التي سبقت الهجوم الإيراني المتوقع ردا على اغتيال مسئولين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، افترض المسئولون الأمريكيون مثل هذه النتيجة: أن تسقط المقذوفات الإيرانية في الصحراء ولن تتسبب في خسائر كبيرة، وفي هذه الحالة، توقع المسئولون، أن تحث واشنطن بقوة على عدم الرد الإسرائيلي المتسرع.

الذهب يتعامل مع هذه التوترات بارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة كبيرة في الطلب على الملاذ الآمن، ومن المتوقع أن يشهد السعر العالمي للذهب غداً انطلاقة نحو الصعود مع فتح التداول على الذهب.