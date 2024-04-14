تحرير 186 مخالفة لمخابز بلدية في حملات لتموين القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عدة حملات مكبرة علي المخابز لمتابعة انتظام العمل بها وصرف الخبر للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات وتعليمات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات، حيث أسفرت حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية في مركز الخانكة عن تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات، أما حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لنفس المخالفات، وتصرف في 56 شيكارة دقيق بلدي وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وغلق بدون إذن وبيع أزيد من السعر.

وتابعت المديرية، أن حملة إدارة تموين بنها تم تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات، وكذلك حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية لذات المخالفات، وأيضا حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير 15 مخالفة لمخابز بلدية لنفس المخالفات.

وأشارت، إلي أنه بالنسبة لحملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات، وحملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 20 مخالفة لمخابز بلدية، وحملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 8 مخالفات لمخابز بلدية، وحملة إدارة تموين كفر شكر تم تحرير 16 مخالفة لمخابز بلدية، وحملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية.