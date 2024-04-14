ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون".. وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. وبحوزتهما (4 بطاريات سيارات- 4 كاميرات)، وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة.