اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

الأحد، 14 أبريل 2024 11:48 ص
ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات. 

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون".. وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. وبحوزتهما (4 بطاريات سيارات- 4 كاميرات)، وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة.







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