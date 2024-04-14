اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحة غزة تعلن سقوط 43 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بالقطاع.. والاحتلال يقصف نازحين

الأحد، 14 أبريل 2024 12:35 م
صحة غزة تعلن سقوط 43 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بالقطاع.. والاحتلال يقصف نازحين قطاع غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و62 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33729 شهيدًا و76371 مصابا، علما بأنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وقصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي نازحين فلسطينيين كانوا يحاولون العودة من جنوب القطاع إلى شماله عبر شارع "الرشيد الساحلي".


وأظهرت مقاطع فيديو عملية القصف، ولم تتوافر حتى الآن بيانات حول سقوط شهداء أو جرحى.







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