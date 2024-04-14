جيش الاحتلال الإسرائيلى يستهدف فلسطينيين يحاولون العودة لشمال قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة.

وعرضت القناة مشاهد ترصد فرار عدد من أبناء الشعب الفلسطيني بسبب هجوم الاحتلال.