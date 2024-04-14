شعبة الدواجن تتوقع استمرار هبوط أسعار الفراخ مع انخفاض الطلب بالأسواق

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن هبوط فى مصر إلى مستويات85 جنيها تسليم أرض المزرعة مع انتهاء الطلب المرتفع خلال شهر رمضان، متوقعاً هبوط الأسعار فى السوق للمستهلكين إلى 92 جنيها الأيام القادمة مع انتظام الدورات الإنتاجية فى المزارع وكذلك مع انخفاض الطلب بعد شهر رمضان.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن سعر الدواجن البيضاء تسجل 96 جنيها بالأسواق حاليًا وفى طريقها للانخفاض، لافتا إلى انخفاض الفراخ الأمهات البيضاء إلى 75 جنيها مقابل 85 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر الفراخ الساسو تسجل 87 جنيها مقابل مستويات تتجاوز 95 جنيها والكتاكيب البيضاء والساسو شهدت تراجع إلى 26 و14 جنيها على الترتيب.

وتابع " نحن خرجنا من موسم ذروة الارتفاع فى الطلب خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب والاستهلاك بين 30 إلى 35% ومع عودة انضباط الطلب مرة أخرى وتوفير الأعلاف وإعادة دورات الإنتاج فإن السوق سيستجيب ونشهد هبوطا حقيقيا فى الأسواق للمستهلكين".