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تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024

الجمعة، 12 أبريل 2024 06:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024 أسعار الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تطورات سوق الدواجن والبيض في مصر ثالث أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، وأبرز التطورات بعد تسجيل الفراخ تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ عند  85 إلي 86 جنيها للكيلو بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلي 97 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 جنيها مقابل 94 جنيها.

وسجلت أسعار البيض مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.







أسعار الدواجن

سعر الدواجن في مصر

أسعار البيض

سعر كرتونة البيض

عيد الفطر




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