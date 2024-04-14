سيدة تشكو زوجها بعد اكتشاف علاقته بفتاة عبر موقع التواصل.. والحل تجنبى العزلة

كتبت أسماء شلبي

وقفت سيدة تلاحق زوجها بطلب تسوية الخلافات بينهما -خلعا- أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالوقوع في علاقة عاطفية مع فتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتخليه عن مسئولية أطفاله، وغيابه عن المنزل كثيرا، لتقرر الحصول على الطلاق بعد أن نفذت طاقتها وعجزت عن تحمل تصرفاته الجنونية-وفقا لوصفها.

وقالت: "اختفى زوجي، واستولى على مصوغاتي المقدرة بـ 190 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته بعد ان باعني وتخلى عني بسبب علاقته مع الفتاة الجديدة التي تعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف اتهامه لي بإهماله وأنني السبب في انفصاله عني بسبب إنشغالي مع الأطفال ليفتعل الشجار ويختفي ويتسبب لي بالفضائح".

خيانة أحد الأزواج للآخر .. الضربة القاضية التى تهدد الزواج بالفشل



فى ذات السياق، علق أحمد عمر المحامى المختص بالشأن الأسرى، عن حالة الزوجة، قائلا:" تعتبر خيانة أحد الأزواج للآخر -الضربة القاضية - التى تهدد الزواج بالفشل، وتتسبب في أزمة كبيرة بين الزوج وزوجته، وتترك جرح عميق بالعلاقة الزوجية وتذهب الثقة بين الزوجين-بلا رجعة- وذلك حال قبلت الزوجة الصلح والغفران للزوج".

وتابع:" الزواج الناجح مبني على الثقة والصدق، وحال غيابهم فإن حياتهما ستصبح أشبه بكابوس، والوقوع فى الخيانة الإلكترونية سببها العزلة التي تحدث بين الزوجين فكل منهما في عالمه الخاص، وذلك يسبب إحباط للأزواج والزوجات وعدم الشعور بالرضى عن حياتهم".