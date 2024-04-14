رئيس حكومة إسبانيا يحذر من التصعيد الإقليمى بعد هجوم إيران: يجب تجنبه بأى ثمن

فاطمة شوقى

أبدى رئيس حكومة إسبانيا ، بيدرو سانشيز ، قلقه البالغ بشأن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى بمائة طائرة بدون طيار وصورايخ كروز، كما كانت تحذر منذ بضعة أيام ردا على القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية فى دمشق، فى الأول من أبريل.

وقال شانشيز على شبكات التواصل الإجتماعى: يجب تجنب التصعيد الإقليمى بأى ثمن، كما أكد أن الحكومة على اتصال دائم مع سفارات المنطقة، التى لا تزال نشطة لخدمة الإسبان، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

من جانبه، أدان زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجو، الهجوم الذي يشنه النظام الإيراني ضد إسرائيل، وأضاف أن إيران وميليشياتها في المنطقة تهدد بشكل خطير استقرار الشرق الأوسط، ويعتقد فيجو أن إسبانيا، يجب أن تعمل مع حلفائها، دون تردد، لتحقيق استقرار الوضع وتجنب المزيد من التصعيد.

كما أدان المسؤولون الرئيسيون في الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي شنته إيران واعترفوا بخوفهم من بداية تصعيد أكبر للتوترات في الشرق الأوسط.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى ، فعل كل ما هو ممكن، حتى لا يتفاقم الوضع ويتجنب المزيد من المجازر. وقال على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس X: سنتابع الوضع عن كثب مع حلفائنا.

من جانبه، أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيبى بوريل، بشدة الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل، ووصفه بأنه غير مقبول في رأيه، وحذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي من ، أنه تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي.