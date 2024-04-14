رئيس الأرجنتين يلغى رحلته للدنمارك ويعود من أمريكا بسبب الهجوم الإيرانى

فاطمة شوقى

قرر الرئيس الأرجنتينى ، خافيير مايلى ، إلغاء رحلته إلى الدنمارك ، وسيعود من الولايات المتحدة إلى الأرجنتين ، بسبب قلقه إزاء التصعيد بين إيران وإسرائيل ، حسبما قالت صحيفة كلارين الأرجنتينية.



وذكر المتحدث الرئاسي أنه ، بسبب قضايا جدول الأعمال، سيعود الرئيس خافيير مايلي إلى جمهورية الأرجنتين ولن يتمكن من إكمال رحلته إلى الدنمارك، وسيستقل صباح اليوم الأحد طائرته عائداً إلى البلاد.



ومع ذلك، وكما علمت كلارين من مصادر رفيعة المستوى في كازا روسادا، فقد تم إلغاء الزيارة إلى الدنمارك لأن الرئيس يريد العودة إلى البلاد على الفور وتقييم دور الأرجنتين فى التصعيد بين إسرائيل وإيران.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد وصوله إلى بوينس آيرس، سيتم عقد سيجتمع الرئيس في القصر الرئاسى ، كاسا روسادا ، مع فريقه لتحديد ، الموقف الصحيح وحتى تقييم إمكانية إرسال المساعدات الصحية.



سيتم عقد اجتماع لجنة الأزمة الذي أمرت به مايلي يوم الأحد الساعة 8 مساءً في كاسا روسادا. وبالإضافة إلى الرئيس وأقرب المسؤولين إليه، سيكون هناك ممثلون عن وزارات الخارجية والدفاع والأمن والمخابرات.



علاوة على ذلك، بمجرد وصولها إلى البلاد، سيتواصل مايلي مع مختلف الرؤساء الغربيين لتنسيق الإجراءات المشتركة.



وغير الرئيس جدول أعماله فجأة عندما تم تأكيد الهجوم الذي شنته إيران بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي نفسه هو الذي أكد الهجوم، بعد أيام من التوتر عقب مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى في دمشق.

وكان من المقرر أن يتوجه مايلى إلى الدولة الاسكندنافية، بعد توقفها في باريس، للتوقيع على شراء 24 طائرة من طراز F16، ولكنه يعود اليوم الأحد على متن رحلة تجارية من الولايات المتحدة.