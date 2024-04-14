جولات مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية ببنى سويف خلال إجازة العيد

بنى سويف هانى فتحى

واصلت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تنفيذ العديد من الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية مستشفي الواسطى المركزى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بحضور الدكتور كرم سعد مدير المستشفي ومديري الادارات الفنية والادارية حيث تم المرور علي أقسام المستشفي المختلفة كالاستقبال والحضانات والعناية المركزة والغسيل الكلوى وتم متابعة سير العمل بأقسام المستشفي والاطمئنان علي حالة المرضي والتاكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام النوتيجيات .

كما تفقد الدكتور أحمد بغدادى وحدة الميمون الصحية بحضور عدد من مديرى الإدارات الفنيه والادارية لمتابعة انتظام العمل وتواجد الفريق الطبي،و تفقد اعمال المبادرات وعيادة الاسنان والصيدلية والمعمل وعيادة تنظيم الاسرة و الاستقبال وتم التأكد من وجود الامصال والالبان وادوية الطوارئ ، وتم المرور علي وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان علي حالة المرضي والتاكد من تواجد الفريق الطبي وتقديم التهاني للمرضى بمناسبه عيد الفطر .