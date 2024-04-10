"تموين الإسكندرية": فرق تفتيشية لمتابعة توافر الخبز و المواد الغذائية فى العيد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، تشكيل غرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الفطر المبارك.

وترأس اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية و الأسواق و جميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الفطر المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أجازة العيد

و المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب)

كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة

و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز

وتنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة

كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية و اللحوم و الدواجن و الأسماك و الخضر و الفواكة بالأسواق معلن عن أسعارها و مدد صلاحيتها



التفتيش على المخابز 4



توافر الخبز2



محطات البنزين3



