تعرف على تفاصيل زراعة محصول فول الصويا فى مصر‬

كتبت ـ أسماء نصار

يعد فول الصويا محصولا زراعيا له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، و يتم استخراج منها الزيت، كذلك تستخدم في صناعة الأعلاف.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بزراعة فول الصويا:

1- يبدأ ميعاد الزراعة من أول أبريل ويمتد حتى شهر أغسطس وأفضل مواعيد زراعته في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو.

2- يحتاج الفدان من 30 كجم إلي 40 كجم تقاوي معتمدة ويمكن الحصول عليها من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات .

3- الأصناف المناسبة هى :

- كلارك للوجه القبلي و صنف كراوفورد للوجه البحري ويستمروا في الأرض 120 يوما.

- جيزة 82 مبكر النضج من 95 – 100 يوم ويزرع بالوجه القبلي والأراضي الجديدة وينتج 1.4 طن.

- جيزة 111 متوسط النضج مقاوم للديدان ( 110-115 يوما) و يزرع في كل المناطق وينتج 1.7 طن.

-جيزة 22 متوسط النضج و مقاوم للديدان ويستمر فى الأرض حتى 115 يوما ويزرع في كل المناطق وينتج 1.7 طن.

4- يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، وحتى مستوى ملوحة 1500 -2000 جزء في المليون وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية.

5- تجهيز الأرض بالحرث وإضافة 4 شكائر سوبر فوسفات ويفضل إضافة 1 شيكارة سلفات نشادر كجرعة تنشيطية.

6- يمكن زراعة فول الصويا محمل مع الذرة أو زراعته بين أشجار الفاكهة حديثة العمر وكذلك يمكن تحميل فول الصويا على القصب الغرس الربيعى.

7- يمكن زراعة فول الصويا في الأراضي مع الذرة الشامية، لكن يجب الزراعة في الخصبة جيدة الصرف مع تهوية جيدة وتكون خالية من الملوحة، حيث يزرع الذرة الشامية خلال شهر مايو وحتى منتصف يونيو، بينما يزرع فول الصويا قبل زراعة الذرة الشامية من 2 إلى 3 أسابيع، كما يزرع فول الصويا على رية زراعة الذرة الشامية.

8- تسميد محصول فول الصويا.

- 4 شيكارة سوبر فوسفات في الأراضي القديمة و5 شكائر في الأراضي الجديدة .

- تضاف جرعة تنشيطية من السماد الأزوتي “شيكارة سلفات نشادر” عند الزراعة أو أمام رية المحاياة بالأراضي القديمة و2 شيكارة في الأراضي الجديدة ويحتاج 4 شكائر للموسم كامل .

9- ينصح بعدم الإسراف في إضافة الأسمدة الآزوتية في حالة زراعة فول الصويا عقب محصول البطاطس أو الطماطم أو المحاصيل البقولية الشتوية "الفول – العدس- البرسيم" حيث يؤدي ذلك الى زيادة النمو الخضري على حساب المحصول وتقليل نشاط العقد البكتيرية.

10 يفضل رش مبيد حشائش مانع إنبات “مبيد ستومب “.