وزارة الزراعة: فول الصويا من المحاصيل الصاعدة واحتياجاته الزراعية بسيطة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه فى ظل الظروف التى يمر بها المزارع المصري من زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات وخلافه واحياناً تدني في اسعار المحاصيل الزراعية التقليدية لا يتناسب مع التكاليف لذلك من المهم البحث عن زراعة محاصيل لها عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة .

أضاف فهيم أن فول الصويا من المحاصيل الصاعدة فهو محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية وزاد جداً الطلب عليه غير ان فترة بقاءه في التربة ما بين 115 – 120 يوم فمن الممكن أن يزرع ما بين العروات وأن ينزرع أكثر من مرة متتالين مثلما يفعل مزارعي المينا.

أضاف فهيم أن ميعاد الزراعية يبدأ من اول ابريل ويمتد حتى شهر أغسطس وأفضل مواعيد زراعة في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر ابريل وحتى منتصف شهر يونيو .

أوضح فهيم أن كمية التقاوي التى يحتاج اليها الفدان من 30 كجم إلي 40 كجم تقاوي معتمدة ويمكن الحصول عليها التقاوي من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات .

أضاف أنه يمكن زراعته في الأراضى الجيرية والرملية، وحتى مستوى ملوحة 1500 -2000 جزء في المليون وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية.

أشار فهيم الى انه يمكن زراعة فول الصويا في الأراضي مع الذرة الشامية، لكن يجب الزراعة في الخصبة جيدة الصرف مع تهوية جيدة وتكون خالية من الملوحة، حيث يزرع الذرة الشامية خلال شهر مايو وحتى منتصف يونيو، بينما يزرع فول الصويا قبل زراعة الذرة الشامية من 2 إلى 3 أسابيع، كما يزرع فول الصويا على رية زراعة الذرة الشامية.