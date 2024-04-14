تعرف على أهم توصيات مركز المناخ للمزارعين

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح إن اشجار الفاكهة "مانجو زيتون موالح عنب خوخ برقوق كمثرى تين رمان" فى مرحلة مهمة من موسم الإنتاج "اكتمال التزهير والعقد" يلزم سرعة توجيه المزارعين لتنفيذ حزمة من التوصيات المهمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات:

1- تقريب الفترات ما بين الريات بصورة تدريجية من اليوم وحتى الخميس مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث اى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم "الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم".

2- الرش بداية من اليوم وحتى السبت بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر.

3- التوقف عن الرش باى مبيدات جهازية بداية من يوم الثلاثاء وحتى الخميس حتى لا يحدث اضرار لعملية التزهير والاخصاب.

4- تطبيق نفس الاجراءات على محاصيل الخضر الطماطم ، الخيار ، الكنتالوب، البطيخ ، الفلفل ، الباذنجان "عروتي الانفاق والصيفية المبكرة".

5- البطاطس الصيفية المتأخرة يجب إجراء رية سريعة مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى.

6- بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون قبل يوم الثلاثاء ضروري جدا جدا وتكون الأرض مروية.

7- إجراء رية للقمح عند هدوء الرياح "الاثنين بعد 9 مساءا أو الثلاثاء " مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري.

8- التأكيد على مزارعي القمح “المتأخر” في كل الجمهورية بعدم الري أو الحصاد او الدراس خلال يوم الاربعاء تحت أي سبب.