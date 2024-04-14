اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 05:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القيادات الأمنية والتنفيذية يؤدون الجنازة على والدة محافظ الغربية فى طنطا

الأحد، 14 أبريل 2024 05:02 م
القيادات الأمنية والتنفيذية يؤدون الجنازة على والدة محافظ الغربية فى طنطا جانب من تشييع الجثمان
الغربية محمد طارق

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أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم صلاة الجنازة علي والدته الراحلة التي توفيت صباح اليوم، وذلك عقب صلاة العصر بمسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

أعلن ديوان محافظة الغربية، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وستشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا.

وأضاف ديوان عام المحافظة في بيان له اليوم، أن الدكتور طارق رحمي سوف يتلقي العزاء غدا الإثنين الموافق 2024/4/15، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

جانب من تشييع الجثمان (1)
جانب من تشييع الجثمان (1)

 

جانب من تشييع الجثمان (2)
جانب من تشييع الجثمان (2)

 

جانب من تشييع الجثمان (3)
جانب من تشييع الجثمان (3)

 







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